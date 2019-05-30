HABER

Kafe ve okulları hedef alan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekiplerinin okul önleri ve kafelerdeki gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışma sırasında merkez ve Yurtbaşı beldesinde okul önlerinde, gençlerin bulunduğu kafe ve benzeri yerlerde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kafe ve okulları hedef alan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Elazığ’da jandarma ekiplerinin okul önleri ve kafelerdeki gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışma sırasında merkez ve Yurtbaşı beldesinde okul önlerinde, gençlerin bulunduğu kafe ve benzeri yerlerde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay planlı çalışma yapan ekipler, 5 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü adli kontrol ile serbest kaldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 25 gram kubar esrar, 6 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 27 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 51 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildiği öğrenildi.

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak
Suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şahıslar adliyedeSuç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şahıslar adliyede
Kardeşlerin tarla kavgası: 3 yaralıKardeşlerin tarla kavgası: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.