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  4. Kafede dehşet anları! Mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla kurşunladı... Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Kafede dehşet anları! Mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla kurşunladı... Olayın görüntüleri ortaya çıktı

07.09.2024 16:36
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07.09.2024 16:36
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Aksaray’da 36 yaşındaki B.S. adlı kadın, kendisine mesaj atıp rahatsız ettiği iddiasıyla 39 yaşındaki A.B.'yi oturduğu kafede tabancayla vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; A.B.'nin kafede otururken B.S.'nin olay yerine gelip A.B.'ye doğru ateş ettiği ve A.B.'nin kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Aksaray-Ankara Karayolu Çiftlik Mahallesi'ndeki kafede meydana geldi. İddiaya göre, B.S. adlı kadın, kendisine mesaj atıp rahatsız eden A.B.'nin kafede oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine, evde bulunan tabancayı el çantasının içine koyup kafeye gitti.

B.S., çantasından çıkardığı tabancayla A.B.'ye ateş etti. Bacak ve karnından yaralanan A.B., yere yığıldı. B.S. ise olay yerinden kaçtı. Kafedeki diğer müşterilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan A.B.'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı B.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.S.'nin A.B.'nin yanına gelip, çantasından çıkardığı tabancayla art arda ateş ettiği ve A.B.'nin de B.S.'den kaçmaya çalıştığı görülüyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray silahlı saldırı kafe
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