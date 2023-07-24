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Kafede dehşet! Arkadaşını bıçakladı, kaçmak isterken...

24.07.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kafede dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Kafede oturan ve arkadaş oldukları öğrenilen Süleyman C. ile Gökhan K. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşını bıçaklayan Gökhan K., olay yerinden kaçmaya çalışırken, çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edildi. İşte olayın detayları...

Kafede dehşet! Arkadaşını bıçakladı, kaçmak isterken...

Dehşete düşüren olay, saat 14.00 sıralarında Eskişehir Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Süleyman C. ve Gökhan K., arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Gökhan K., cebinden çıkarttığı bıçakla, Süleyman C.'yi karnından yaraladı. Süleyman C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Gökhan K. olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YERE DÜŞÜREREK YAKALADILAR

Süleyman C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken, elindeki bıçakla koşarak uzaklaşmaya çalışan Gökhan K., çevredekilerin uyarısıyla yoldan geçen 2 kişi tarafından yere düşürülerek yakalandı.

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Olayın meydana geldiği kafenin de bulunduğu iş merkezinin güvenlik görevlisi ve çevredekilerce durdurulan Gökhan K., polis ekiplerine teslim edildi. Gökhan K., gözaltına alınırken, kaçarken bir çöp kutusuna attığı bıçak da bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Eskişehir bıçaklı saldırı kafe

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