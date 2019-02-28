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Kafede kaynak yapılırken, bitişikteki restoranın deposu yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 16:11 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki kafede, tadilatta kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, bitişikteki restoranın deposunda yangına neden oldu.

Kafede kaynak yapılırken, bitişikteki restoranın deposu yandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesindeki kafede, tadilatta kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, bitişikteki restoranın deposunda yangına neden oldu. Alevlerin sardığı depodaki masa, sandalye, şezlong, şemsiye ve çeşitli mutfak eşyaları kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye görevlilerince mutfak tüplerinin olduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü.
İskele Mahallesi Taşlık Plajı mevkisindeki Cengiz Alan (58) ve Uğur Sönmez'e (55) ait kafede, öğle saatlerinde tadilat çalışmalarına başlandı. Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, bitişikteki Süleyman Akkanat'a ait restoranın deposunda yangına neden oldu. Yanıcı maddelerin bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüdü. Tadilat çalışması yapan işçiler, itfaiyeye haber verirken, yangına da müdahale etmeye çalıştı. İhbarla 4 araçla olay yerine gelen 12 itfaiye görevlisi, depodaki 2'si 24, diğer 2'si de 12 kilogram olan 4 mutfak tüpünün bulunduğu bölüme ulaşmadan yangını söndürdü. Alevlerin sardığı depodaki masa, sandalye, şezlong, şemsiye ve çeşitli mutfak eşyaları kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kafede kaynak yapılırken, bitişikteki restoranın deposu yandıKafede kaynak yapılırken, bitişikteki restoranın deposu yandıKafede kaynak yapılırken, bitişikteki restoranın deposu yandıKafede kaynak yapılırken, bitişikteki restoranın deposu yandı

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