HABER

KAFEDE KİMLİK SORAN POLİSE SİLAH DOĞRULTAN ŞÜPHELİ KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

*Kendisine kimlik soran polise silah doğrultan şüpheli tutuklandı.

*Kendisine kimlik soran polise silah doğrultan şüpheli tutuklandı.
*Şüphelinin silahını çektiği anda yaşanan arbede ve kafede oturanların panikle kaçmaları kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta kafede oturduğu sırada kendisine kimlik soran polislere silah doğrultan kişi, gözaltına alındı. Kafede oturanların korkuyla kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih Mahallesinde geçen cuma günü meydana gelen olayda, M. G., kız arkadaşı olduğu öğrenilen F. M. ile Bahçeyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede buluştu. İkili otururken kafe çalışanı garson masada oturan genç kızın tedirgin olduğunu fark etti. Bir süre olan biteni gözlemleyen kafe çalışanı M.G.'nin belindeki silahı fark etti. Durumdan şüphelenen çalışan durumu önce iş yeri müdürüne daha sonra da polise bildirdi. Kafeye gelen polis M.G.'den kimlik istedi. Bunun üzerine şüpheli belindeki silahı çıkararak, polise doğrulttu. Polis şüpheliyi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

MÜŞTERİLERİN KORKUYLA KAÇMASI KAMERADA
Kafede yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde polisler M. G.'ye kimlik soruyor. Bu sırada M.G. de kimliğini verdikten sonra ayağa kalkarak bir anda belindeki silahını çekiyor. Polisler önce davranarak M. G.'yi etkisiz hale getirirken, kafede oturan müşteriler de büyük panikle kaçışıyor. Görüntülerin devamında ise polis ekipleri şüphelinin elindeki silahı alarak delil torbasına koyduğu ve yere yatırdığı M.G.'ye kelepçe takarak gözaltına aldığı görülüyor. Bu sırada şüphelinin yanında bulunan F. M'nin ise olan biteni korku dolu anlarla izlediği görülüyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Emniyetteki işlemleri biten M.G. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.G'nin tutuklandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
--------------------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
- Olayın meydana geldiği kafe
- Polis ekiplerinin gelmesi
- Şüphelinin silahını çekmesi
- Polis ekiplerinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi
- Şüphelinin gözaltına alınması
(AKTÜEL)
- Mahkemeye sevk edilen şüphelinin emniyetten çıkarılması

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Üniversiteliler mezuniyet balosu için topladıkları parayla sınıf boyadıÜniversiteliler mezuniyet balosu için topladıkları parayla sınıf boyadı
(Özel) Afrin’deki Türkmenlere hem yardım götürdüler, hem de Ramazan’da iftar hazırlayacaklar(Özel) Afrin’deki Türkmenlere hem yardım götürdüler, hem de Ramazan’da iftar hazırlayacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

MHP’den nafaka teklifi!

3 ev tamamen yandı

3 ev tamamen yandı

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.