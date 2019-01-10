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Kafede kimsesizlere ev, öğrencilere ders çalışma ortamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde kışın kimsesizleri ağırlayan kafe, aynı zamanda öğrencilere ders çalışabilecekleri ortam sunuyor.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde kışın kimsesizleri ağırlayan kafe, aynı zamanda öğrencilere ders çalışabilecekleri ortam sunuyor.

Kent merkezinde Samet Kılıçlar'ın işletmeciliğini yaptığı kafe, gidecek ve kalacak yeri olmayan kimsesizlere kapılarını açtı. Kimsesizler, geceleri misafir edildikleri kafede ücretsiz ikramlardan faydalanıp, sabaha kadar zaman geçirebiliyor. Kafe aynı zamanda öğrencilere geceleri ders çalışma imkanı da sağlıyor.

Turhal'ın son yılların en soğuk kış gecelerini yaşadığını ifade eden işletme sahibi Samet Kılıçlar, ''Biz de kimsesi olmayan, kalacak yeri olmayan hemşehrilerimize, evde ders çalışması için uygun ortam olmayan öğrenci kardeşlerimize kafemizi açtık. İşletmemizde gündüzleri müşterilerimizi hizmet verirken geceleri nöbetçi arkadaşlarımızın güvenliğinde ücretsiz olarak kimsesizlere, öğrencilere hizmet veriyoruz. Turhal halkı her zaman garibanın, fukaranın yanında olmuştur. Bizler karşılık beklemeden ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bize verilen en büyük ödül ise sıcak içten bir gülümseme. O kardeşlerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturuyorsak en büyük kazancı elde etmişizdir'' dedi.

Kimsesizler ile empati kurmaya çalıştıkları söyleyen şef garson Yahya Atasoy ise, ''İşletmemizi asıl sahibi olan kimsesiz vatandaşlarımıza açtık. Kendimizi ilk başta onların yerine koyarak bu uygulamaya koyulduk. Kafemiz geceleri açık, kardeşlerimize ikramlarda bulunuyoruz. Onlardan hiçbir şey talep etmiyoruz. Bu soğuk kış günlerinde onların bir nebzede olsa da ihtiyaçlarını gideriyor isek ne mutlu bizlere'' diye konuştu.

Kafenin bu imkanından yararlananlar ise işletmenin gece boyu açık olmasından oldukça memnun olduklarını ifade etti.

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