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Kafede korkunç anlar! Vücut geliştirme hocasına kurşun yağdırıp kaçtı

31.03.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir kafede motosiklet kasklı saldırgan dehşet saçtı. Silahlı saldırgan vücut geliştirme hocasına kurşun yağdırdı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kafede korkunç anlar! Vücut geliştirme hocasına kurşun yağdırıp kaçtı

Olay dün akşam 22.00 sıralarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi içeri girdi. Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı. Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı.

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Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla açarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir  hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet silahlı saldırı
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