Kafede kurşun yağdırdı, sebebi 'pes' dedirtti! Saldırı anı kamerada

Dehşete düşüren olay, 29 Eylül saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz Efe, sohbet sırasında içeri giren İsmet Tulukçu tarafından sırtından tabancayla vurdu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Efe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Saldırı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BANA KÜFRETTİ'

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülen Tulukçu, ardından adliyeye sevk edildi. Tulukçu ifadesinde, “Daha önce bir tartışmamız oldu. O tartışmada bana küfretti” dediği öğrenildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tulukçu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yaralanan Oğuz Efe’nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

