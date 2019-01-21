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Kafede muştalı dehşet 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 18:54 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK  / İstanbul DHA - AVCILAR'da bir kafede   muştalı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Hacı Selim Altıntaş ağır yaralandı.

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul DHA - AVCILAR'da bir kafede muştalı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Hacı Selim Altıntaş ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz perşembe Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Hacı Selim Altıntaş ve arkadaşı bir başka masada oturanlarla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Hacı Selim Altıntaş, muştayla dövülerek ağır yaralandı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı genç olay sonrası, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kafatasında kırık bulunan Altıntaş iç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edildi. Altıntaş, bugün normal odaya alındı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA ALTINTAŞ YAŞADIKLARINI ANLATTI

56 yaşındaki müteahhit baba Selim Altıntaş, "Arkadaşıyla kahve içmeye gidiyor. Diğerleri oraya muşta, bıçak saklamış. Çocukların bir şeyden haberi yok kavgaya tutuşuyorlar. 6-7 kişilik bir grup, bir kişiye linç eder gibi vuruyorlar. Yere düşüremedikleri zaman muştayla vuruyorlar. Kafatasını kırıyorlar. Yere düştükten sonra da vurmaya devam ediyorlar" dedi.

Oğlunun elektrik, elektronik mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Baba Altıntaş, "Sporcu, içkisi, sigarası, kötü alışkanlığı olmayan bir delikanlı. Kahve içmeye arkadaşı davet etmiş. Bir kumpas diğer arkadaşının da olaydan haberi var, bunun haberi yok. Ortada kalmış, arkadaşını savunayım derken bütün olay bunun üzerine kalmış. Hukuk yoluna başvurduk, avukat tuttuk. Savcılık inceleme kararı aldı. Failleri inceleniyor, iki kişi tutuklandı. Artık görüntülerden polis tutuklamaya devam edecek. Cinayet işlemeye kalktılar, öldürmeye kalktılar oğlumu" şeklinde konuştu.

İKİ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Muhammed Ali Y. ve Mehmet B., isimli iki şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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