Kafede muştalı dehşet 

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul DHA - AVCILAR'da bir kafede muştalı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Hacı Selim Altıntaş ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz perşembe Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Hacı Selim Altıntaş ve arkadaşı bir başka masada oturanlarla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Hacı Selim Altıntaş, muştayla dövülerek ağır yaralandı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı genç olay sonrası, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kafatasında kırık bulunan Altıntaş iç kanama nedeniyle iki kez ameliyat edildi. Altıntaş, bugün normal odaya alındı. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA ALTINTAŞ YAŞADIKLARINI ANLATTI

56 yaşındaki müteahhit baba Selim Altıntaş, "Arkadaşıyla kahve içmeye gidiyor. Diğerleri oraya muşta, bıçak saklamış. Çocukların bir şeyden haberi yok kavgaya tutuşuyorlar. 6-7 kişilik bir grup, bir kişiye linç eder gibi vuruyorlar. Yere düşüremedikleri zaman muştayla vuruyorlar. Kafatasını kırıyorlar. Yere düştükten sonra da vurmaya devam ediyorlar" dedi.