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Kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 00:02 | Son Güncelleme

MALATYA'da, bir kafede oturan 3 kişiye, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı.

Kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, bir kafede oturan 3 kişiye, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheliler otomobille bir kafenin önünde durarak bahçede oturan Fatih Torun (33), Sinan Yılmaz (47) ve Mesut Uluca'ya (33), av tüfeği ve tabanca ile ateş açarak kaçtı. Vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralanan 3 arkadaş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Olay yerine gelen polis, çok sayıda boş kovanı toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralıKafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralı

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