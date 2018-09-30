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Kafede "oturma" kavgası: 1 ölü, 1 yaralı, 7 tutuklu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

FATİH'te bir kafeteryada "oturma" kavgası ile başlayan olaylar zincirinde 1 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Kafede "oturma" kavgası: 1 ölü, 1 yaralı, 7 tutuklu

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir kafeteryada "oturma" kavgası ile başlayan olaylar zincirinde 1 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Olaylarla ilgili 7 kişi tutuklandı.

Fatih, Molla Gürani Mahallesi, Sadi Çeşmesi Sokak üzerinde 30 Temmuz 2018'de saat 21.30 da meydana gelen olayda bir kafeteryada çalıştığı öğrenilen Mahmut Aljamır (26) sırtından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Mahmut Aljamır kaldırıldığı Haseki hastanesinde hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan cinayet anında şüphelilerin, Mahmut Aljamır'ı kovaladıkları içlerinden birinin yanına kadar gelerek tabancayla vurduğu görüldü. Yaralanınca yere düşen ve park halindeki minibüsün altına giren Mahmut Aljamır'ın daha sonra aynı minibüsün arkasına saklanmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde şüphelilerin koşarak uzaklaştıkları tespit edildi.

OLAYLARIN FİTİLİ SABAH ERKEN SAATLERDE ATEŞLENMİŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada olayın sabah saatlerinde yaşanan kafede oturma tartışması yüzünden meydana geldiği tespit edildi. Polis ekipleri Turgay K., adlı kişinin sabah saatlerinde daha açılmayan bir kafede oturmaya çalıştığını ancak çalışanlar tarafından tartaklanarak dışarı atıldığını tespit etti.

ÖGLE SAATLERİNDE YİNE KARŞILAŞINCA KAVGA ÇIKMIŞ

Bu olayın ardından öğle saatlerinde Turgay K.'nın kendisini kovan kişilerden Mustafa Y. ile yolda karşılaştığı ikili arasında kavga yaşandığı belirlendi. Bu kavga sırasında silah çeken Turgay K.'nın ateş ettiği ve yanlışlıkla kendilerini ayırmaya çalışan bir esnafı vurarak yaraladığı tespit edildi. Polis tarafından yakalanan Turgay K. ile Mustafa Y.'nin tutuklandıkları öğrenildi.

AKŞAM SAATİNDE KOVALAYIP ÖLDÜRMÜŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri bu olayın akşamında Turgay K.'nın arkadaşları olduğu öğrenilen şüphelilerin kafe çalışanı Mahmut Aljamır'ı yolda görerek ateş ettikleri ve vurarak öldürdükleri tespit edildi.

POLİS 5 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Bünyamin Z.(19) Mehmet Ali K.(18) Dilaver H.(30) Shirkel N.(27) ve 17 yaşındaki Y.S.'yi gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önce tutuklanan Turgay K. ile Mustafa Y.'nin ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli de tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Kafede Kafede Kafede Kafede

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