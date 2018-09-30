Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Fatih'te bir kafeteryada "oturma" kavgası ile başlayan olaylar zincirinde 1 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Olaylarla ilgili 7 kişi tutuklandı. Kavga anı ve bir kişinin vurulması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Fatih, Molla Gürani Mahallesi, Sadi Çeşmesi Sokak üzerinde 30 Temmuz 2018'de saat 21.30 da meydana gelen olayda bir kafeteryada çalıştığı öğrenilen Mahmut Aljamır (26) sırtından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Mahmut Aljamır kaldırıldığı Haseki hastanesinde hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan cinayet anında şüphelilerin, Mahmut Aljamır'ı kovaladıkları içlerinden birinin yanına kadar gelerek tabancayla vurduğu görüldü. Yaralanınca yere düşen ve park halindeki minibüsün altına giren Mahmut Aljamır'ın daha sonra aynı minibüsün arkasına saklanmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde şüphelilerin koşarak uzaklaştıkları tespit edildi.

OLAYLARIN FİTİLİ SABAH ERKEN SAATLERDE ATEŞLENMİŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada olayın sabah saatlerinde yaşanan kafede oturma tartışması yüzünden meydana geldiği tespit edildi. Polis ekipleri Turgay K., adlı kişinin sabah saatlerinde daha açılmayan bir kafede oturmaya çalıştığını ancak çalışanlar tarafından tartaklanarak dışarı atıldığını tespit etti.