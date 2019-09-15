HABER

Kafede otururken başına yorgun mermi isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 18:56 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de kafede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden Mesut Albayrak (35), yaralandı.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de kafede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden Mesut Albayrak (35), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerine bulunan kafede meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Mesut Albayrak'ın başına, nereden atıldığı bilinmeyen yorgun mermi çekirdeği isabet etti. Yere yığılan Albayrak, olay yerine çağrılan ambulans ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Albayrak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri Albayrak'ı yaralayan merminin nereden, kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Dengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybettiDengesini kaybedip balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Antalya’da makilik alanda yangınAntalya’da makilik alanda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 20 metreden düşen 2 turist yaralandı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.