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Kafede saldırıya uğrayan gazi: Gazilik onuruna yapılmış hakaret (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 00:29 | Son Güncelleme

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumsaz Mahallesi'nde Gazi Ömür Karaman’ın darp edilmesi olayı ile ilgili sabah saatlerinde gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden Ü.T., Ö.Ş.

Kafede saldırıya uğrayan gazi: Gazilik onuruna yapılmış hakaret (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumsaz Mahallesi'nde Gazi Ömür Karaman’ın darp edilmesi olayı ile ilgili sabah saatlerinde gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., savcının talebi üzerine tekrar gözaltına alındı. Bir kez daha adliyeye sevk edilen Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., 'Basit yaralama' suçuyla tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Şüphelilerin sorgulamalarında Ömür Karaman’ın gazi olduğunu bilmediklerini ve haberlerden öğrendiklerini belirttikleri öğrenildi. Ayrıca olayın da ayak uzatma meselesinden değil, Karaman’ın kafeden çıkarken küfür etmesi nedeniyle meydana geldiği yönünde ifade verdikleri belirlendi.
İŞLETME SAHİBİNDEN AÇIKLAMA
İşletme sahibi Süleyman Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu olan olayların hiçbirinin işletmemiz, işletme sahibimiz ve işletme personelimizle alakası bulunmamaktadır. Böyle bir olay ile ilgili olarak adımızın geçmesi bizleri derinden üzmüştür. Emniyet güçleri konunun takipçisi olmakla birlikte süreç henüz devam etmektedir. Gazimize en içten dileklerimizle geçmiş olsun diliyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna arz ederiz."

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)-

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