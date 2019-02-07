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Kafede silahıyla dehşet saçtı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 14:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde bir kafede kadın çalışanları taciz ettiği iddiasıyla dışarı atılan şahıs, silahıyla geri dönüp dehşet saçtı.

İzmir’in Buca ilçesinde bir kafede kadın çalışanları taciz ettiği iddiasıyla dışarı atılan şahıs, silahıyla geri dönüp dehşet saçtı. 4 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan yakalandı.
İddiaya göre, Buca ilçesinde bir şahıs alkollü olarak geldiği kafede iki kadını sözlü taciz etti. İş yeri sahibinin talimatıyla şahıs çalışanlar tarafından kafeden uzaklaştırıldı. Dışarı atılmayı hazmedemeyen şahıs, bir müddet sonra silahıyla geri dönerek etrafa kurşun yağdırdı. Şahıs, patron ve 3 çalışanı çeşitli yerlerinden silahla vurarak yaraladı. O dehşet anları ise kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden teşhis edilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

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