Kafede tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, kafede tarihi eser satmaya çalışan F.C. (34) ile R.Ç. (54), jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. İkilinin üzerlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramalarda, Roma Dönemi'ne ait 1200 sikke ile 373 obje ele geçirildi.

Aksaray Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Mart Cumartesi günü, merkez Minarecik Mahallesi'ndeki kafede, 2 kişinin tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarını alınca harekete geçti. Jandarma ekipleri, polislerin de desteğiyle kafeye baskın yaptı. F.C. ve R.Ç., yanlarında getirdikleri tarihi eserleri satmak isterken, yakalandı. İkilinin üzerlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramalarda, Roma Dönemi'ne ait bin 200 sikke ile 373 obje ele geçirildi. F.C. ve R.Ç., gözaltına alınırken, tarihi eserler de Aksaray Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.C. ile R.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

