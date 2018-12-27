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Kafedeki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 15:59 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de kendisinden ayrılan ve yeniden arkadaşlık teklifini reddeden Seher Çetintaş'ı bir kafede öldürdüğü iddia edilen Ahmet Kalender'in müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kafede Seher Çetintaş'ı öldürdüğü ileri sürülen Ahmet Kalender'in, müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ahmet Kalender hazır bulundu. Duruşmaya, maktul Seher Çetintaş'ın kızı Z.K, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da katıldı.

Duruşmada tanık olan dinlenen maktul Seher Çetintaş'ın kızı Z.K, sanığın 3-4 ay kendileriyle birlikte aynı evde yaşadığını anlattı. Z.K, annesinin zaman zaman dışarı çıkması nedeniyle Kalender ile aralarında tartışma çıktığını, sanığın annesine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ifade etti.

Kalender'in, annesinin elmacık kemiğini kırdığını da dile getiren Z.K, tartışmalar ve sorunlar üzerine annesiyle evden ayrıldıklarını, o bölgede kiralık ev bulamayınca sanığın oturduğu apartmandaki bir eve taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Sanığa aynı apartmana taşındıklarını söylemediklerini, 1-2 ay sonra asansörde karşılaştıklarını anlatan Z.K, "Sanık arayıp rahatsız ediyordu. Bir defasında alkollü şekilde kapımıza geldi. 'İstersen şikayet et bakalım ne olacak' dedi. Teke tek iki defa sanıkla buluştuk. Birincisinde normal konuştu. İkincisinde 'Ya annen ya da baban' dedi. Ben de 'Hiçbir şey yapamazsın' şeklinde cevap verdim. 'Yapınca görürsün' diyerek silah aldığını söyledi. 3-4 hafta sonra olay meydana geldi. Olay günü de sanık telefon açmadan önce ismini hatırlayamadığım bir tekstilci ile annem telefon görüşmesi yaptı. Annemin para kazanması gerekiyordu. Sanık, annemin çalıştığı iş yerlerine gidip 'Bu benim eşim, çalıştıramazsınız' şeklinde sözler söylüyormuş. Bu konuda tekstilciyle konuştular. O şahıs, 'Sanık ile bu konuyu hallet, biz o kafede olacağız, orası güvenli, rahatça görüşebilirsin' dedi." şeklinde konuştu.

Kalender'in, bu görüşmede annesine, "Limitsiz kredi kartı vereyim, aynı evde yaşayalım, evlenmeyelim ama arkadaş olalım" dediğini aktaran tanık Z.K, annesinin ise "Senin parana ihtiyacım yok" diyerek tartıştıklarını, daha sonra olayın meydana geldiğini kaydetti.

Diğer tanık Ali Zengin de olayın meydana geldiği kafenin işletmecisi olduğunu, bahçede oturduğu sırada silah sesi duyduğunu belirterek, sesin geldiği yere yöneldiğinde Seher Çetintaş'ın yerde yattığını, bu sırada sanığın maktulün sırtına doğru ateş ettiğini gördüğünü anlattı. Zengin, müşterisi olan polis memurunun Kalender'i etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

- "Seni koruyanlar gelsin, seni kurtarsın"

Tanık Zengin, ölen kişinin yerdeyken 1-2 el silah sesi duyduğunu, olay yerinde sanıktan başka kimseyi görmediğini, yüze tükürme, tehdit, hakaret ve tartışmaya şahit olmadığını dile getirerek, "Sanık, maktul yerde yatarken 'Seni koruyanlar gelsin, seni kurtarsın' dedi. Silahlı başka birisini görmedim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada dinlenen diğer tanıklar da sanığın maktulle bir süre arkadaşlık yaptığını daha sonrasında ayrılmalarının ardından "Bu yola baş koydum, önce onu sonra kendimi öldüreceğim. Benimle barışmazsa onu öldüreceğim." şeklinde sözler söylediğini aktardı.

Söz verilen sanık Ahmet Kalender de dinlenen iki tanık nedeniyle başına bunların geldiğini savunarak, "Mağdur benimle buluşmak istedi. Doğum günüm vesilesiyle mağdur ile görüşmüştük. Kafede oturduk. Madem bu kadar tehdit ediyordum, kızı neden benimle görüşmeye geldi. Her gün benim yanımda ne işleri vardı." dedi.

Duruşmada söz verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da olay yerinde başka birinin olmadığını, sanığın öldürme kastı ile hedef alarak Seher Çetintaş'a ateş ettiğini ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Tanıkların dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 24 Mayıs 2018'de bir kafede, sanık Ahmet Kalender'in, daha önceden arkadaşlık ilişkisinde bulunduğu ve kendisinden ayrılan Seher Çetintaş'ı, tekrar arkadaşlık kurma isteğini reddettiği gerekçesiyle ruhsatsız tabancasıyla yakın mesafeden birçok kez ateş etmek suretiyle öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, sanık Ahmet Kalender'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Ahmet Kalender Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi Küçükçekmece seher çetintaş

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