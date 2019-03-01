Kafedeki cinayet davasında mütalaa

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kafede Seher Çetintaş'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ahmet Kalender'in müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kalender ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Satiye Demir, aynı binada oturan maktul Seher Çetintaş ile Ahmet Kalender'in sürekli kavga ettiğini belirterek, cinayetin işlendiği dönemde Karabük'te olduğu için maktulün nasıl öldüğünü görmediğini söyledi.

Diğer tanık M.Ç de polis memuru olduğunu, olay günü nargile içmek için arkadaşıyla kafeye gittiğini, bahçede otururken iki el silah sesi duyunca olay yerine yöneldiğini ifade ederek, "Şahsın yanına giderken iki el daha silah sesi duydum. Refleks olarak ben de silahımı çektim. Olay yerine vardığımda sanık maktulün kafasına isabet alır şekilde yeniden atış denedi. Tabancası tutukluk yaptı. Doldur, boşalt yaparken kendisine polis olduğumu söyledim. Talimatlarımı yerine getirmesini istedim. O da söylediklerimi yerine getirdi, etkisiz hale geldi." dedi.