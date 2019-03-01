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Kafedeki cinayet davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

Seher Çetintaş'ı Küçükçekmece'de bir kafede öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Ahmet Kalender'in, müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi - Mütalaada, sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmaması istendi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kafede Seher Çetintaş'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ahmet Kalender'in müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kalender ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Satiye Demir, aynı binada oturan maktul Seher Çetintaş ile Ahmet Kalender'in sürekli kavga ettiğini belirterek, cinayetin işlendiği dönemde Karabük'te olduğu için maktulün nasıl öldüğünü görmediğini söyledi.

Diğer tanık M.Ç de polis memuru olduğunu, olay günü nargile içmek için arkadaşıyla kafeye gittiğini, bahçede otururken iki el silah sesi duyunca olay yerine yöneldiğini ifade ederek, "Şahsın yanına giderken iki el daha silah sesi duydum. Refleks olarak ben de silahımı çektim. Olay yerine vardığımda sanık maktulün kafasına isabet alır şekilde yeniden atış denedi. Tabancası tutukluk yaptı. Doldur, boşalt yaparken kendisine polis olduğumu söyledim. Talimatlarımı yerine getirmesini istedim. O da söylediklerimi yerine getirdi, etkisiz hale geldi." dedi.

Taraflar arasında herhangi bir tartışma, kavga ya da olay yerinde başka silahlı birisini görmediğini anlatan tanık M.Ç, sanığa yaklaşırken sanığın maktulün kafasına hedef alarak ateş ettiğini gördüğünü kaydetti.

- Cezada indirim istenmedi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Selçuk Cengiz, hazırladığı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, maktulün eşinden boşandıktan sonra bir süre iki çocuğuyla sanıkla aynı evde yaşamaya başladığını, aralarında anlaşmazlık çıkınca maktulün sanıktan ayrıldığını belirterek, sanığın barışma teklifini kabul etmeyen Seher Çetintaş'ı 4 el ateş ederek öldürdüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Sanık Ahmet Kalender'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, maktulden kaynaklanan haksız tahrik teşkil edecek eylem bulunmadığından sanığın cezasında haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmaması talep edildi.

Duruşmada tarafların avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 24 Mayıs 2018'de bir kafede, sanık Ahmet Kalender'in, daha önceden arkadaşlık ilişkisinde bulunduğu ve kendisinden ayrılan Seher Çetintaş'ı, tekrar arkadaşlık kurma isteğini reddettiği gerekçesiyle ruhsatsız tabancasıyla yakın mesafeden birçok kez ateş etmek suretiyle öldürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanık Ahmet Kalender'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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