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Kafedeki kasadan madeni paraları çalan hırsız, kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 23:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir kafeye girerek kasadaki madeni paraları çalan B.K., tutuklandı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir kafeye girerek kasadaki madeni paraları çalan B.K., tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit’te meydana geldi. Kafenin kapanmasının ardından, iş yerinin kapısını zorlayarak içeriye giren B.K., bir süre gezdikten sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan bir miktar madeni parayı alan B.K., daha sonra dışarıya çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen B.K., çaldığı paralarla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen B.K., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık olayı ise kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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