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Kafedeki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 07:08 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kafedeki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: Yaralılar var

Olay, saat 03.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede oturan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla sözlü tartışma, cadde üzerinde silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, B.F.E. (29) kafasını sıyıran kurşunla, E.G. ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olaya karışan iki şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan B.F.E.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.G.'yi ise özel bir hastaneye sevk etti. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan B.F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddia edilen H. S. ile diğer şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

(DHA)

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