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Kafeden çıktı, susturucu takılmış silahla başından vuruldu!

07.09.2023 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir kafeden çıktığı sırada susturucu takılı tabanca ile saldırıya uğrayan M.U. (35), ağır yaralandı. Saldırıya karışan iki kişi olayın ardından kayıplara karıştı. Başından vurulan M.U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kafeden çıktı, susturucu takılmış silahla başından vuruldu!

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Sanat sokağında bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen iki şüpheliden biri, kafeden çıkan M.U.'ya susturucu taktığı tabancayla ateş etmeye başladı. M.U., başına isabet eden mermiyle yere yığıldı.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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M.U., ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. M.U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis, kaçan şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)


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Diyarbakır silahlı saldırı

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