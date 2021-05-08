Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanmada kafeler açık mı? İşte yanıtı...

29 Nisan tarihinde uygulanmaya başlanan tam kapanma uygulaması devam ederken, ülke genelinde pek çok işletme, kafe ve restoranlar kapalı durumda kalmayı sürdürüyor. Peki kafeler ne zaman açılacak?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? TAM KAPANMADA KAFELER AÇIK MI?

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde belirlenecek. Konuyla ilgili alınacak olan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'nın sonrasında netleşecek.

Tam kapanma süreci sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermiş olduğu 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde kafelerin açılması bekleniyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan tam kapanma genelgesine göre, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde fırın, kasap, manav, bakkal, market, kuruyemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Zincir ve süper marketler ise daha önce belirtildiği gibi Pazar günleri kapalı kalacak ve hizmet vermeyecek.

