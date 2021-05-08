HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanmada kafeler açık mı? İşte yanıtı...

Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanmada kafeler açık mı? İşte yanıtı...

08.05.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma uygulaması devam etmekte. Ülke genelinde pek çok işletme ile birlikte kafeler ve restoranlar da kapalı durumda bulunuyor. Vatandaşlar ise kafeler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanmada kafeler açık mı? İşte yanıtı...

Kafeler ne zaman açılacak? Tam kapanmada kafeler açık mı? İşte yanıtı...

29 Nisan tarihinde uygulanmaya başlanan tam kapanma uygulaması devam ederken, ülke genelinde pek çok işletme, kafe ve restoranlar kapalı durumda kalmayı sürdürüyor. Peki kafeler ne zaman açılacak?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? TAM KAPANMADA KAFELER AÇIK MI?

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde belirlenecek. Konuyla ilgili alınacak olan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'nın sonrasında netleşecek.

Tam kapanma süreci sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermiş olduğu 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde kafelerin açılması bekleniyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan tam kapanma genelgesine göre, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde fırın, kasap, manav, bakkal, market, kuruyemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Zincir ve süper marketler ise daha önce belirtildiği gibi Pazar günleri kapalı kalacak ve hizmet vermeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştıŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştı
Ramazan ne zaman bitecek?Ramazan ne zaman bitecek?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
pandemi tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.