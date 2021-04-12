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Kafeler, restoranlar ve lokantalar kapandı mı? Kafe ve restoranlar açık mı?

12.04.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dün 276 kişi hayatını kaybederken, 54 bin 740 yeni 'vaka' tespit edildi. Açıklanan yeni günlük vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı olurken, ramazan ayında başlayacak kısıtlamaların tarihi merak konusu oldu. Peki, kafeler, restoranlar ve lokantalar kapandı mı? Kafe ve restoranlar açık mı?

Kafeler, restoranlar ve lokantalar kapandı mı? Kafe ve restoranlar açık mı?

Son yapılan Kabine Toplantısı yapılan açıklamada alınan kararlar arasında, ramazan ayında mekanlara yönelik bazı düzenlemeler yer alıyordu. Birçok vatandaş, ramazan ayı başlarken kısıtlamaların ne zaman başlayacağını sorguluyor.

KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. " ifadesini kullandı.

Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına cumartesi günü yeniden eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.Bu zaman dilimi içinde, lokantaların sadece paket servis olarak hizmet vermesi bekleniyor.

Kafeler, restoranlar ve lokantalar kapandı mı? Kafe ve restoranlar açık mı?

RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır." dedi.

Erdoğan "Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı

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