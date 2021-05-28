HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı?

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı?

28.05.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafe ve restoran sahipleri kadar vatandaşlar da söz konusu işletmelerin 1 Haziran'dan sonra açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı? İşte detaylar...

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı?

Kademeli normalleşme genelgesiyle, kafe ve restoranların da içinde bulunduğu birçok işletmenin faaliyetine geçici süreyle ara verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Kafe ve restoran sahipleri kadar vatandaşlar da söz konusu işletmelerin akıbetine ilişkin araştırma yapıyor, yapılacak açıklamayı bekliyor. Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı?

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 1 HAZİRAN'DAN SONRA KAFELER AÇIKALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme dönemine geçildi. Tam kapanma sürecinde faaliyetine ara vermek zorunda olan birçok işletmeye kademeli normalleşme döneminde de kısıtlamalar getirildi. Bu işletmeler kafe ve restoranlar, havuzlar, bilardo salonlar, çay bahçeleri, sinema salonları, nargile kafeler, halı saha, yüzme havuzları gibi insan yoğunluğunun yaşanmasına neden olabilecek ve koronavirüs döneminde insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek işletmelerdi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi başlayan kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran'da sona eriyor. Söz konusu dönemin bitişine sayılı günler kala vatandaşlar ve işletme sahipleri kafelerin akıbetini merak ediyor. 1 Haziran sonrasında restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aşılama sürecinin hız kazanacağı ve normalleşme dönemine geçileceğine ilişkin ifadelerinden yola çıkılarak Haziran ayına ilişkin yürütülen tahminler doğrultusunda, kafe ve restoranların açılacağı öngörülüyor.

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı?

Kademeli normalleşme genelgesi kapsamında 1 Hazira'a kadar kafe ve restoranlar mekana müşteri kabul edemeyecek.

Hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapabilecek, 20.00-24.00 arasında ise yalnızca paket servis yapabilecek.

Hafta sonları kafe ve restoranlar 07.00-24.00 arası yalnızca paket servis yapabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izlediSokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izledi
Tekmelerle saldırdılar! Korkunç anlarTekmelerle saldırdılar! Korkunç anlar
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı!

Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı!

Akşener'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt

Akşener'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt

Sınırları zorladı! Kocasıyla pozu müstehcen bulundu

Sınırları zorladı! Kocasıyla pozu müstehcen bulundu

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Pozları gündem oldu! "Bebek göründü!"

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.