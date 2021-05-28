Kademeli normalleşme genelgesiyle, kafe ve restoranların da içinde bulunduğu birçok işletmenin faaliyetine geçici süreyle ara verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Kafe ve restoran sahipleri kadar vatandaşlar da söz konusu işletmelerin akıbetine ilişkin araştırma yapıyor, yapılacak açıklamayı bekliyor. Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı?

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 1 HAZİRAN'DAN SONRA KAFELER AÇIKALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme dönemine geçildi. Tam kapanma sürecinde faaliyetine ara vermek zorunda olan birçok işletmeye kademeli normalleşme döneminde de kısıtlamalar getirildi. Bu işletmeler kafe ve restoranlar, havuzlar, bilardo salonlar, çay bahçeleri, sinema salonları, nargile kafeler, halı saha, yüzme havuzları gibi insan yoğunluğunun yaşanmasına neden olabilecek ve koronavirüs döneminde insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek işletmelerdi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi başlayan kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran'da sona eriyor. Söz konusu dönemin bitişine sayılı günler kala vatandaşlar ve işletme sahipleri kafelerin akıbetini merak ediyor. 1 Haziran sonrasında restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağına dair henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aşılama sürecinin hız kazanacağı ve normalleşme dönemine geçileceğine ilişkin ifadelerinden yola çıkılarak Haziran ayına ilişkin yürütülen tahminler doğrultusunda, kafe ve restoranların açılacağı öngörülüyor.