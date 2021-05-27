Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı kademeli normalleşme genelgesinde birçok yeni düzenleme yer aldı. Kademeli normalleşme genelgesi, 1 Haziran tarihine kadar geçerli olacak. Uzmanlar, vaka sayılarının bu şekilde düşüş göstermesi durumunda, 1 Haziran tarihinden sonra özellikle açık alana sahip kafe ve restoran işletmelerinin açılacağı öngörülüyor.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme kararlarının uygulanmasına karar verildi.

Kafe ve restoranlar, yayımlanan genelge kapsamında 1 Haziran tarihine kadar, hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebiliyor.

1Haziran’dan sonra bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor.



