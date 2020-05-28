Kafelerde cansız mankenli sosyal mesafe önlemi başlıyor

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan ilk önlemler restoran, eğlence mekanı ve kafelerin kapatılması oldu. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından bazı kafeler de açılış için hazırlık yapmaya başladı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu bu tür işletmelerde sosyal mesafe korunması için masalar arasına en az 1.5 metre mesafe bırakılması, aralıklı oturma düzenine geçilmesi ve oturması yasak yerlere uyarı yazısı konulması gibi önlemler alınmaya başlandı. Bazı kafeler ise oturması yasak olan yerlere uyarı yazısı koymak yerine cansız manken koydu.

CANSIZ MANKENLERLE SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ

Cansız mankenlerle sosyal mesafe önlemi alan Beyoğlu'ndaki bir kafenin işletme müdürü Ulaş Volkan Çelik, "Yeni normal sürecinde bu mankenler kalıcı olacaklar. Tekrar eski düzene ne zaman geçeriz onu bilemiyoruz. Mankenleri koyma sebebimiz de sosyal mesafe kurallarını biraz eğlenceli hale getirmek. Mankenlerin olduğu masaya misafir alamayacağız. Mankenlerin olmadığı boş masalarda misafirleri ağırlayacağız. Herhangi bir yere gittiğinizde boş bir yere oturmak istemezsiniz ama dolu bir yer sizi çeker. Biz de 1.5 metre boş masa bırakmak yerine böyle bir uygulama yaptık" dedi.