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Kafelerdeki şallara dikkat! 20 dakikada hastalık bulaşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Uzm. Dr. Ufuk Güleç, “Uyuz, kişiden kişiye 20 dakika üzeri sıkı temasla bulaşır. Kullanılan çamaşır ve çarşaflar en az 60 derecede yıkanmalı, sıcak ayarda ütülenmeli. Yıkanamayacak ve en çok temas ettiğimiz TV kumandaları, tabletler, telefonlar ve eşyalar ağzı bağlı bir poşet içinde 1 haftaya yakın saklanmalı” dedi.

Kafelerdeki şallara dikkat! 20 dakikada hastalık bulaşıyor

Uzm. Dr. Ufuk Güleç, uyuz hastalığında 20 dakikanın oldukça önemli olduğuna değinerek uyardı. Dr. Güleç, uyuz hastalığının deri altında tüneller açarak yaşayan Sarcoptes Scabiei’nin neden olduğunu belirterek, “Yaygın bir parazitikrahatsızlık olan uyuz hastalığı kadın, erkek ayırımı yapmadan her iki cinste, tüm yaş gruplarında, tüm etnik gruplarda, tüm sosyoekonomik düzeylerde görülebilir” dedi.

KAFELERDEKİ ŞALLARA DİKKAT!

Uyuz hastalığının bulaşmasıyla ilgili birçok sorunun olduğuna dikkati çeken Dr. Ufuk Güleç, ''Uyuz, kişiden kişiye yaklaşık 20 dakika üzeri sıkı temasla bulaşır. Aynı yatakta aynı veya farklı zamanlarda yatarak yine hastalığı kapabilirsiniz. Mesela çarşaf değiştirilip uygun şartlarda yıkanıp ve ütülenerek değiştirilmemişse yatılı konaklamarınızda ya da yatılı misafir kabulleriniz sonrasında kullanılan çarşaflarda bulaşma riski vardır. Ayrıca ortak kıyafet kullanımına da dikkat edilmeli. Mağazalardan yeni alınan kıyafetlerin yıkayıp ütülenip havalandırılmadan giyilmemesi gerekli. Kafe ve restoranlarda ortak kullanılan şal ve battaniyelerin hijyen şartlarına uyulmuyorsa bulaştırıcı olabileceği unutulmamalıdır. Bulaşmanın yurt, okul, kreş, kışla gibi toplu alanlarda daha hızlı yayılabileceği unutulmamalı.Aynı zamanda ihtimal daha düşük olsa bile uzun yolculuklar yapılan toplu taşıma araçlarının da bulaşma riski taşıdığı unutulmamalı’’ dedi.

TEDAVİ KORUMAZ HİJYEN KORUR

Dr. Güleç, uyuz hastalığının tedavisine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: ''Tedaviyi hekim duruma göre düzenler. Ancak hangi tedavi kullanılırsa kullanılsın tedavi sırasında mutlaka uygulamanız gereken bazı kurallar mevcuttur. Tedavi başlangıcından önce duş alınıp, keselenilmesi tedavinin etkisini artıracaktır. Mesela aynı yaşam ortamını paylaşan kişilerin şikayetleri olmasa bile eş zamanlı tedavi edilmeleri çok önemlidir.Tedavi ajanlarının tüm vücut bölgelerine deride hiçbir boş alan bırakmayacak şekilde uygulanması gün içinde su teması sonrası ilaçların temizlendiği alanlara tekrar uygulama yapılmalı. Kullanılan çamaşır ve çarşafların en az 60 derecede yıkanması ve sıcak ayarda ütülenmesi, kurutma makinalarında her bölge eşit sıcaklığa ulaştırılamadığından klasik ütülenmesi daha uygun olur. Yıkanamayacak eşyaların ağzı bağlı olan bir poşet içerisinde 1 haftaya yakın saklanması yeterli olacaktır. Yıkanmayacak ve en çok temas ettiğimiz eşyalar arasında TV kumandaları, tabletleri ve telefonları unutmamak gerekir. Başarılı bir tedavi sonrasında kaşıntıların 2-6 hafta kadar devam edebileceği unutulmamalıdır. Ancak yaygın dirençli ve tam etkili olmayan uygulamalar sonrası hekiminizin 1 veya 2 hafta sonrasında ki kontrolü ile tekrar uygulama önerebileceği de unutulmamalıdır. Tedavilerden sonrasında ise bulaşmaması için bulaş riski taşıyan durumlardan uzak durulması gereklidir. Tedaviler koruyucu özellikte değillerdir’’.

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