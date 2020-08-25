Kafelerdeki şallara dikkat! 20 dakikada hastalık bulaşıyor

Uzm. Dr. Ufuk Güleç, uyuz hastalığında 20 dakikanın oldukça önemli olduğuna değinerek uyardı. Dr. Güleç, uyuz hastalığının deri altında tüneller açarak yaşayan Sarcoptes Scabiei’nin neden olduğunu belirterek, “Yaygın bir parazitikrahatsızlık olan uyuz hastalığı kadın, erkek ayırımı yapmadan her iki cinste, tüm yaş gruplarında, tüm etnik gruplarda, tüm sosyoekonomik düzeylerde görülebilir” dedi.

KAFELERDEKİ ŞALLARA DİKKAT!

Uyuz hastalığının bulaşmasıyla ilgili birçok sorunun olduğuna dikkati çeken Dr. Ufuk Güleç, ''Uyuz, kişiden kişiye yaklaşık 20 dakika üzeri sıkı temasla bulaşır. Aynı yatakta aynı veya farklı zamanlarda yatarak yine hastalığı kapabilirsiniz. Mesela çarşaf değiştirilip uygun şartlarda yıkanıp ve ütülenerek değiştirilmemişse yatılı konaklamarınızda ya da yatılı misafir kabulleriniz sonrasında kullanılan çarşaflarda bulaşma riski vardır. Ayrıca ortak kıyafet kullanımına da dikkat edilmeli. Mağazalardan yeni alınan kıyafetlerin yıkayıp ütülenip havalandırılmadan giyilmemesi gerekli. Kafe ve restoranlarda ortak kullanılan şal ve battaniyelerin hijyen şartlarına uyulmuyorsa bulaştırıcı olabileceği unutulmamalıdır. Bulaşmanın yurt, okul, kreş, kışla gibi toplu alanlarda daha hızlı yayılabileceği unutulmamalı.Aynı zamanda ihtimal daha düşük olsa bile uzun yolculuklar yapılan toplu taşıma araçlarının da bulaşma riski taşıdığı unutulmamalı’’ dedi.