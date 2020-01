Kafenin kapılarını sokak hayvanlarına açtılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir kafenin işletmecileri, havaların soğumasıyla üşüyen sokak hayvanlarına kapılarını açtı. Durumu memnuniyetle karşılayan müşteriler ise onları rahatsız etmeden kafede zaman geçiriyor.

Nazilli'deki bir kafe, havaların soğumasıyla üşüyen sokak hayvanlarına kapılarını açtı. Durumdan rahatsız olmayan müşteriler, bu davranışı beğeniyle karşıladı. Kafenin içindeki ısıtıcıların yanına yaklaşan can dostlarını seven müşteriler, onları rahatsız etmeden çay ve kahvelerini yudumluyor. İşletme Müdürü Ali Çuvak, şöyle dedi:

"Müşteriler geldiğinde nasıl mutlu oluyorsak, sokakta yaşayan canlılar geldiğinde de aynı duyguyu yaşıyoruz. Bizi tercih ettiklerini düşünüyoruz. Tabii ki onlar ısınmak ve barınmak için buraya geliyor. Müşterilerimizin rahatsız olmadığı bir durumda, biz de müdahalede bulunmuyoruz. Büyük ölçüde geceleri gelip yatıyorlar. İlk başta ürküp, sonradan hayvanları çok sevdiklerini gördük. Hayvanların insanlara zarar vermeyeceğini müşterilerimize anlatıyoruz. Müşterilerimiz oturduktan sonra bakıyor ki hayvanlar tamamen uysal. Hiç korkulmaması gerektiğini görüyorlar. Hayvanın o an gözündeki bakışı, görmelerini istiyoruz. Müşterilerimiz de sokak hayvanlarının kafemize gelmesinden rahatsız olmuyor."

Müşterilerden Olcay Mutlu, "İşletme sahiplerini, yetkililerini ve personeli tebrik etmek lazım. Bu soğukta dışarıda kalan hayvanların burada ısınma ihtiyaçlarını karşılamaları çok güzel. İnsanların insanlara tahammülü olmadığı bir zamanda, hayvanları burada misafir edilmesi beni memnun ediyor. Keşke diğer müesseselere de örnek olsa" dedi.

