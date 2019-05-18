Kafes cinayetinde yaralanan oğul: Ellerimi kaldırdım, bacaklarıma ateş etti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, güvercin kafesi nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfek ile Mehmet Sayılan’ı (41) öldürdüğü, oğlu Mert Sayılan'ı (17) da yaraladığı iddiasıyla tutuklananan Taner Çaz’ın (45) yargılanmasına başlandı. Çaz, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözetim altında bulunurken, öldürülen Mehmet Sayılan’ın annesi Fatma Sayılan Pekcan, "Oğlumu gözlerimin önünde öldürdü" dedi. Olayda yaralanan Mert Sayılan ise "Ellerimi havaya kaldırdım. İki ayağıma ateş etti" dedi.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Nisan ayında meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Sayılan, güvercin kafesini kırdığı gerekçesiyle Taner Çaz ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çaz, otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alıp, Mehmet Sayılan'ı karın bölgesinden, yanında bulunan oğlu Mert Sayılan’ı da bacaklarından vurup, kaçtı. Mehmet Sayılan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Taner Çaz ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'OĞLUMU GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ'

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında “adam öldürmek” suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Taner Çaz’ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Çaz, ilk duruşmaya, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde olması nedeniyle katılmadı.

Duruşmaya öldürülen Mehmet Sayılan’ın annesi Fatma Sayılan Pekcan (78), Mehmet Sayılan'ın kızı Melisa Sayılan (20), kardeşleri Songül Sayılan (33) Ayşe Sayılan (38) ile olayda bacaklarından yaralanan Mert Sayılan ve avukatları Mine Işıklar katıldı.

Olay günü oğlu Mehmet Saylan ve torunu Mert Sayılan ile birlikte evde olduğunu söyleyen Fatma Pekcan, “Banyodan çıkan oğlum Mehmet’e kümesin kırıldığını söyledim. Torunum ve oğlumla birlikte dışarı çıktık. Bu sırada Taner Çaz, arabasıyla geldi. Mert, sanığa ‘sen mi kümesi kırdın’ dedi. Sanık da ‘evet’ karşılığını verip, küfür etti. Taner, oğlumu gözümün önünde öldürdü. 'Allah belanı versin, oğlumu öldürdün mü?' dedim. Kaçan torunum Mert’i da bacaklarından yaraladı. Şikayetçiyim” dedi.

“ELLERİMİ KALDIRDIM, BACAKLARIMA ATEŞ ETTİ”

Olaydan yaralı kurtulan Mert Sayılan ise, “Kafesin yıkıldığını gördüm. Babam geldi, kimin yaptığını sordu. Birisi aracıyla gelip, evin önünde durdu. ‘Kümesi siz mi yıktınız?’ dedim. O da ‘Ben yıktım’ dedi. Koltuğun yanında siyah poşet gördüm. 'Silah mı çekeceksin?' dedim. Babam, gidelim dememe rağmen sanıkla konuşmak istedi. Bu sırada sanık silahını çıkarıp, babama ateş etti. Bana zarar vereceğini düşünüp, ellerimi havaya kaldırdım. İki ayağıma ateş etti. Tedavi görmeme rağmen yürümekte zorlanıyorum. Sanıktan şikayetçiyim” dedi. Ölenin kardeşi Songül Sayılan da “Akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin araç kullanması mümkün değil. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mahkeme, sanık Taner Çaz’ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki gözetim süresinin dolmasının beklenmesine ve tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.