Kafese alınan tarihi mozaik yabani otlardan görünmüyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan 1700 yıllık tarihi mozaiğin bakımsız hali tepki çekiyor.

M.S. 4'üncü yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen, daha önce dış cam kapısı ve buzlu cam takılan pencereleri ile gündeme gelen İznik'teki Ayasofya Orhan Camii'nin yanı başındaki mozaiğin bakımsız hali görenlerin tepkisini çekiyor. Koruma amacıyla demir kafesle kapatılan 1700 yıllık mozaiği yerinde inceleyen ve duruma tepki gösteren hat sanatçısı Mecit Arslan, 'Şapel' olarak adlandırılan bölümde demir kafesle çevrilen taban mozaiğinin üzerinin yabani otlarla kaplandığı ayrıca hava şartları nedeniyle tahribata uğradığını söyledi. Arslan, "Vaziyet ortada, 1700 yıllık mozağin üzerinde otlar bitmiş. İznik, 4 medeniyete başkentlik yapmış bir yer. Böyle önemli bir eserin yanında bu güzel mozaiklerimiz varken temizlenmesi lazım ama temizlenmemiş. Yetkilileri göreve davet ediyoruz'' dedi.

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