HABER

Kafese alınan tarihi mozaik yabani otlardan görünmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan 1700 yıllık tarihi mozaiğin bakımsız hali tepki çekiyor.

Kafese alınan tarihi mozaik yabani otlardan görünmüyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan 1700 yıllık tarihi mozaiğin bakımsız hali tepki çekiyor.
M.S. 4'üncü yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen, daha önce dış cam kapısı ve buzlu cam takılan pencereleri ile gündeme gelen İznik'teki Ayasofya Orhan Camii'nin yanı başındaki mozaiğin bakımsız hali görenlerin tepkisini çekiyor. Koruma amacıyla demir kafesle kapatılan 1700 yıllık mozaiği yerinde inceleyen ve duruma tepki gösteren hat sanatçısı Mecit Arslan, 'Şapel' olarak adlandırılan bölümde demir kafesle çevrilen taban mozaiğinin üzerinin yabani otlarla kaplandığı ayrıca hava şartları nedeniyle tahribata uğradığını söyledi. Arslan, "Vaziyet ortada, 1700 yıllık mozağin üzerinde otlar bitmiş. İznik, 4 medeniyete başkentlik yapmış bir yer. Böyle önemli bir eserin yanında bu güzel mozaiklerimiz varken temizlenmesi lazım ama temizlenmemiş. Yetkilileri göreve davet ediyoruz'' dedi.

FOTOĞRAFLI

Kafese alınan tarihi mozaik yabani otlardan görünmüyorKafese alınan tarihi mozaik yabani otlardan görünmüyorKafese alınan tarihi mozaik yabani otlardan görünmüyorKafese alınan tarihi mozaik yabani otlardan görünmüyor

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Badem ağacından 5 tür meyve topluyorBadem ağacından 5 tür meyve topluyor
Şehit öğretmenler anısına, duygulandıran klipŞehit öğretmenler anısına, duygulandıran klip
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Köylüler balıklar için seferber oldu! 'Size basit gelebilir ama...'

Köylüler seferber oldu: Size basit gelebilir ama...

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.