Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Nizam-ı Alem Ocakları Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan'da Çin'in uyguladığı baskıları anlatmak için kafesli basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk ve çok sayıda Doğu Türkistanlı'nın katıldığı basın açıklamasında konuşan Nizamı Alem Ocakları sözcüsü Mehmet Mehmet Kalabalık, "Çin, son dönemde Müslüman Uygur Türklerine baskını artırdı" dedi.
Düzenlenen basın açıklamasına katılan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk ise yaptığı konuşmada, "Bu kafes Doğu Türkistan'dır" diye konuştu.
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