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  4. Kafeste yaşıyormuş! Engelli kız sıkışarak can verdi

Kafeste yaşıyormuş! Engelli kız sıkışarak can verdi

10.05.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 26 yaşındaki engelli kız, kendisine zarar vermemesi için ailesi tarafından kafese kapatılarak hayatını sürdürüyordu. Engelli kız, kafasının kafese sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Kafeste yaşıyormuş! Engelli kız sıkışarak can verdi

Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesinde anne ve babasıyla birlikte yaşamını sürdüren 26 yaşındaki zihinsel engelli Hafize Bakır isimli genç kız babası ve komşuları tarafından evde ölü bulundu. Kızını, evlerinin içerisinde yaptırdıkları kafesin üst kısmında başını demir arasına sıkışmış olarak gören baba sinir krizi geçirdi.3 yaşındayken geçirdiği rahatsızlığın ardından zihinsel engelli olarak yaşamını sürdüren Hafize Bakır’ın cenazesi Jandarma Olay Yeri inceleme ekibi, Adi Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

“KENDİSİNE ZARAR VERMEMESİ İÇİN KAFES YAPTIRDILAR”

Bakın ailesinin komşuları, Hafize’nin bazı geceler sabahlara kadar bağırdığını, kendisine ve etrafına zarar verdiğini belirterek, “Allah var. Anne-babası bir kez bile of demedi. Kızlarıyla en iyi şekilde ilgilendi. El bebek gül bebek onu teskin etti. Kız kardeşi ve eniştesi de her gün gelip onunla ilgilendi. Sürekli kendisine zarar verip evin penceresinden ve balkonundan atladığı için evin balkonunu penceresini perde ile kapattılar. Kendisine daha fazla zarar vermemesi için de evin bir odasına kafes yaptırdılar. Kafesin kapısı açık oluyordu. Ama ilacını almadığı zamanlarda kendisine zarar vermemesi için kafesin kapısını kapatıyorlardı. Bu aile kızları için elinden geleni yaptı. Biz buna şahidiz” diye konuştular.

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İHA

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