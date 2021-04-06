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Kafesten kaçan maymun otel çalışanına saldırdı

06.04.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin bahçesinde kafeste yaşayan maymun kaçtıktan sonra kendini yakalamaya çalışan otel personeline saldırdı.

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Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin bahçesinde kafeste yaşayan maymun kaçtıktan sonra kendini yakalamaya çalışan otel personeline saldırdı. Maymun, 51 yaşındaki Hacı Hatip Aksoy isimli çalışanın önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı.
Edinilen bilgiye göre Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde bir otelin bahçesinde meydana gelen olayda çalışanlar, kafesten kaçan maymunu yakalamak için seferber oldu. Otel bahçesinde kaçan maymunun yakalanması için müşterilerde destek verdi. Daire içine alınan maymun kaçabilmek için Aksoy’a saldırdı. Talihsiz adamın bacağını, boynunu ve kulağını ısıran maymun yakalanıp tekrar kafese konuldu. Aksoy ise tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.

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