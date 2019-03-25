HABER

Kafeterya alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 23:44 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir halı saha tesislerinin kafeteryası bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Kafeterya alev alev yandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir halı saha tesislerinin kafeteryası bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
Malkara 14 Kasım Stadyumu yanında bulunan ve işletmeciliğini Fikriye Bozkan'ın yaptığı halı saha tesislerinin yanındaki kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, kafeterya kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, incelemelerde bulunarak işletme sahibine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kafeterya alev alev yandıKafeterya alev alev yandıKafeterya alev alev yandıKafeterya alev alev yandı

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
Gazipaşa Toptancı Hali'nde gerginlik: 4 yaralıGazipaşa Toptancı Hali'nde gerginlik: 4 yaralı
Jandarmadan narkotik köpeği 'Dost' ile uyuşturucu tacirlerine gözdağıJandarmadan narkotik köpeği 'Dost' ile uyuşturucu tacirlerine gözdağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Mart sonuna kadar ücretsiz! Akın ettiler

Mart sonuna kadar ücretsiz! Akın ettiler

İsrail, Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyor

İsrail, Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyor

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.