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Kafeteryada korkunç anlar... Eski sevgilisini falçatayla yaralayıp kendi boğazını kesti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.12.2024 13:00
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Fatih Silivrikapı'da kafeteryada çalışan kadın, eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini durdurmaya çalışan başka bir kafe çalışanını da yaraladı. Daha sonra kendisini boğazından yaralayan saldırgan, polis tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kafeteryada korkunç anlar... Eski sevgilisini falçatayla yaralayıp kendi boğazını kesti!

Olay, saat 15.00 sıralarında Silivrikapı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı.

ISTANBUL---FATIHTE-ESKI-SEVGILISINE-FAL_470982_139205

Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan Metin A. kendi boğazını keserek yaralandı.

ISTANBUL---FATIHTE-ESKI-SEVGILISINE-FAL_470983_139205

POLİS, HASTANEYE GİTMEYE İKNA ETTİ

Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanan A.B. ve A.N.D. de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli Metin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

ISTANBUL---FATIHTE-ESKI-SEVGILISINE-FAL_470984_139205

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
boğaz falçata saldırgan Kadın
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