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Kafeterya olarak kulllanılan tarihi bina yangında küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 18:42 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangında tarihi bina kül olurken, 1 kişi yaralandı.

Kafeterya olarak kulllanılan tarihi bina yangında küle döndü

Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangında tarihi bina kül olurken, 1 kişi yaralandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan işletmeci hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Ödemiş'in Birgi Mahallesi Papaz Deresi mevkisindeki koruma altına alınan tarihi SİT alanındaki bir kafeteryada saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın iş yeri sahibi Uğur Dikicioğlu başından yaralandı. Kafeteryadakiler tahliye edilirken, yangına Aydınoğlu Mehmet Bey Meydanı'ndaki yangın musluğu ile müdahale edilmek istendi. Ancak, yangın muslukları anahtarı olmadığı için kullanılamadı. Çevredekillerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan kafeteryanın bulunduğu sokağa dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri giremedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, Aydınoğlu Mehmet Bey Meydanı'nda kalıp, hortum açarak alevlere müdahale etmek zorunda kaldı. Ödemiş Belediyesi'ne ait tanker de söndürme çalışmalarına destek verdi. Binaların birbirine yakın olduğu bölgede, yangının diğer yapılara sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Çevre sakinleri ile turistlerin olup biteni endişeli gözlerle izlediği yangın, 2 saatte güçlükle söndürülürken, tarihi bina kül oldu.
Başından yaralanan Dikicioğlu 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Dikicioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş de söndürme çalışmalarını yerinde izledi.

FOTOĞRAF

Kafeterya olarak kulllanılan tarihi bina yangında küle döndüKafeterya olarak kulllanılan tarihi bina yangında küle döndüKafeterya olarak kulllanılan tarihi bina yangında küle döndüKafeterya olarak kulllanılan tarihi bina yangında küle döndü

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