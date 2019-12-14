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Kafeteryada bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:36 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisindeki kafeteryada çıkan bıçak ve silahlı kavgada, iş yeri sahibi  Alpay Uzuner (41) öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

Kafeteryada bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisindeki kafeteryada çıkan bıçak ve silahlı kavgada, iş yeri sahibi Alpay Uzuner (41) öldürüldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi içinde yer alan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeteryaya gelen Abidin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Uzuner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Abidin K.'nin durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Veysel K., Can E. ve Furkan Y.'yi gözaltına aldı.

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