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Kafeteryada tartıştığı arkadaşını vurup kurşunu çöpe attı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kafeteryada oturan 2 arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Kafeteryada tartıştığı arkadaşını vurup kurşunu çöpe attı

Bursa’da bir kafeteryada oturan 2 arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Arkadaşını öldüren zanlı, silahından çıkan boş kovanı çöpe atarak firar etti.
Olay Yıldırım’a bağlı Esenevler Mahallesi’nde bir kafeteryada meydana geldi. Sinan Özkan, arkadaşı Ömer D. ile bir kafeteryada buluştu. Yanlarında bir başka arkadaşları daha bulunan ikili bir süre sonra tartışmaya başladı. Kafeteryada başlayan münakaşa dışarı taştı. Ömer D. arkadaşı Sinan Özkan’a kafa attı. Özkan olay yerinden kaçmaya çalışırken, Ömer D. de Özkan’ı kovalamaya başladı. Ömer D. kaçan Özkan’a bir el ateş ederek karın boşluğundan yaraladı. Yaralandıktan sonra kaçmaya çalışan Özkan, kısa bir süre sonra yere yığıldı. Arkadaşını vuran zanlı hızla kaçarken, silahından çıkan boş kovanı da çöp kutusuna atarak delilleri ortadan kaldırmaya çalıştı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Özkan’ı olay yerindeki tedavisinin ardından hastaneye sevk ederken, polis ise şüphelinin peşine düştü. Özkan kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan zanlıyı kısa süre sonra suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kafeteryada tartıştığı arkadaşını vurup kurşunu çöpe attı

Kafeteryada tartıştığı arkadaşını vurup kurşunu çöpe attı

Kafeteryada tartıştığı arkadaşını vurup kurşunu çöpe attı

Kafeteryada tartıştığı arkadaşını vurup kurşunu çöpe attı

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