Kafeteryadaki koca dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Darp edilen kadın konuştu: Ölmek istemiyorum

Manisa Soma'daki maden faciasında 2 çocuğunun babası olan eşini kaybeden İmran Çelik, yaklaşık 1,5 yıl önce özel bir maden şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgay Çelik ile ikinci evliliğini yaptı.

4 ay önce bir kız çocuğu olan İmran Çelik, evlilikleri süresince sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 22 Mayıs'ta boşanma davası açtı. Turgay Çelik, dün boşanma davası ile ilgili konuşmak ve kızını görmek istediğini belirterek İmran Çelik'i kafeteryada buluşmaya çağırdı. Beraberinde 4 aylık kızı ile 28 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafeteryaya giden İmran Çelik ile Turgay Çelik arasında tartışma çıktı.

5 YERİNDEN YARALAYIP, DARP ETTİ

Tartışma sırasında sandalyesinden kalkan Turgay Çelik, masada bulunan su bardağını İmran Çelik'in başında kırdı, ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden yaralayıp, darbetti. Bu sırada arka masadan oturan İsmail Şen (65) ve kadın arkadaşı Zuhal Yurttaş (46), yardıma koşup, öfkeli kocaya müdahale etti. Şen ve Yurttaş, çaresizce kendini korumaya çalışan İmran Çelik’e yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Şen ve Yurttaş saldırgan koca ile uzun süre boğuştu. Yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı anında kafeteryada bulunan ve olaya müdahale eden İsmail ÇiçeK ile arkadaşı Zuhal Yurttaş da "Bugün olsa yine aynı şekilde müdahale ederiz" dedi.

Kaçmaya çalışırken yakalanıp, polise teslim edilen Turgay Çelik gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Bu arada, olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın ardından kaçmaya çalışan Turgay Çelik'in kafeteryanın sahibi Murat İnce tarafından yakalanıp, yere yatırıldığı, bu sırada müşterilerden bazıları ile olayı duyup gelen çevre esnafın saldırganı tekmelediği görüldü.

''1 AY ÖNCEDE DE DARBETMİŞ''

Şiddete maruz kalan İmran Çelik, yaşadığı dehşet dakikalarını da anlattı. Daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığını belirten İmran Çelik, "1 ay önce hastanede dinlenme odasında beni dövmüştü. Darp raporu aldım fakat orada kameralar olmadığı için bunu ispat edemedim. Daha sonra boşanma davası açtığım ve uzaklaştırma kararı çıkarttığım için dün de beni kafeye çağırdı, kızımızı görmek istedi, konuşmak istedi. Ben de kafeye gittim. Orada konuşuyorduk. 'Sen ölümden korkmuyor musun?' dedi. Ben de 'Korkmuyorum en fazla canımı alabilirsin' dedim. Daha sonra bardağı aldı, başımda kırdı. Cam bardaktı, başımdan yaralandım. Ardından servis bıçağını aldı 5 yerime sapladı. Dava açmamdan önce de sürekli beni 'Benden boşanırsan seni öldürürüm. Topuklarına sıkarım. Olan Asya'ya kızına olur' diyerek, tehdit ediyordu" diye konuştu.

''ÖLMEK İSTEMİYORUM''

Eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve olmadık şeyleri yaşanmış gibi gördüğünü belirten İmran Çelik, çok korktuğunu ve ölmek istemediğini söyledi. İmran Çelik, "Hiçbir kadın şiddeti hakketmiyor. Ben de haketmediğimi düşünüyorum. Olay anında şok geçirdim, ne olduğunu anlaşamadım. Kızımı seviyordum. Bir baktım o anda başımda bardak kırıldı. Şu an burada olamayabilirdim. Adalet yerini bulsun istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Serbest kalırsa beni öldürecek. Kendimin ve çocuğumun can güvenliğinin sağlanmasını istiyorum. O an bebek arabası yere de düşebilirdi, kızım beyin kanaması da geçirebilirdi. Belki de bebeğim ölebilirdi. Bebeğimi de görmesini istemiyorum. Ona da zarar verebilir" diyerek çocuğu için de yaşadığı endişeyi de dile getirdi.

''ŞİDDET SON BULMALI''

Olaya müdahale edip, Çelik'i boşanma aşamasındaki eşi Turgay Çelik'in elinden kurtaran emekli İsmail Çiçek ise gözünün önünde kadına yapılan şiddete kayıtsız kalmadığını belirtip, o anları şöyle anlattı: Kadın şiddetine karşıyım. Kadın bir çiçektir. Erkeği de doğuran bir kadındır. Kadını döven annesini de döver. Bugün olsa yine aynısını yaparım. Kadına şiddet nedir, gücü gücüne yetene gitsin. Bir anda oldu. Karşımdaki bir kadına bardak vurma, bıçak vurma, o nasıl bir hareket yapacağını düşünemiyorsun. Her insan, insanı korumalı. İnsan insana zarar vermemeli. Bu kadın, çocuk, kim olursa olsun zarar vermemeli. Ben kimseyi kurtarmadım. Benim yaptığımı herkes yapmalı. Tekrar söylüyorum. Her insanoğlunun şiddete son vermeli, özellikle de kadın şiddetini bitirmesi lazım.

''BUGÜN OLSA YİNE YAPARIM''

Olaya müdahale ederek Çelik'in şiddetten kurtulmasını sağlayan Zuhal Yurttaş da "Türkiye'de artık kadın cinayetleri bitsin. İnsanlarımız duyarsız kalmasın. Bugün olsa yine aynı duyarlılığı gösteririm, insanlarımızda duyarlı olsun. Bu adam 2 gün yatıp, 3'üncü gün salınırsa, 4'üncü gün bu kadına farklı bir şekilde zarar verebilir. Yazık kadınlarımıza. İşine gelmiyorsa boşasın" diye konuştu.

KAFETERYANIN İŞLETMECİSİ: HERŞEY 15 SANİYE İÇİNDE OLDU

Olayın yaşandığı kaferyanın sahibi Murat İnce, "Her şey 15 saniye içerisinde oldu. Kasada müşterilerle ilgileniyordum. Kavgadan önce yaklaşık 1 saat burada oturdular. Ama maalesef adam önce kalkıyor ardından da kendi karısına bardakla vuruyor. Orada masada bıçak vardı. Allah’tan keskin değildi. O bıçakla eşine vurmaya çalışıyor. Masada oturan bir beyefendi de adama müdahale etti. Ben de kaçarken onu yakaladım. Polise telefon açtık. Çevredeki esnaflar adamı linç etmeye çalıştı ancak biz sakinleştirdik. Eşini yaralayan kişiyi gelen polislere teslim ettik” dedi.

(DHA)

