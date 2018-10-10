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Kafeteryadan cep telefonu hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, bir kafeteryadan cep telefonu çalan Oğulcan Koç (22), polisin çalışmasıyla yakalandı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, bir kafeteryadan cep telefonu çalan Oğulcan Koç (22), polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında, Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir müşteri tarafından masada bırakılan cep telefonunun işletmenin dışından, açık pencereden elini uzatıp alan hırsızın eşkaline ulaştı. Zanlının yakalanması için ilçedeki MOBESE kameraları da kontrol edildi. Zanlı, aynı gün öğle saatlerinde, hırsızlığın yapıldığı işletmeye 100 metre mesafede, Atatürk Caddesi yürüyüş yolunda oturduğu bankta, bir kafeteryayı gözetlerken yakalandı. Elektrik tesisatçısı olduğu öğrenilen zanlı Oğulcan Koç, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kimlik sorgulamasında Oğulcan Koç'un, Ankara'da 8 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı gerekçesiyle arandığı tespit edildi. Zanlının üzerinde bulunan çalıntı cep telefonu ise sahibine teslim edildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Oğulcan Koç, 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.

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