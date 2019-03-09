Kafeteryası için servis robotu yaptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de kafe işleten Mustafa Cesur çay ve kahve servisi yapan, konuşabilen ve sipariş alabilen bir robot tasarladı. Mustafa Cesur 'MC1' adını verdiği robotla müşterilerine servis yaparken, hayalinin yeni robotlar üretmek olduğunu söyledi.

Düzce Kültür Mahallesi'nde kafe işleten Mustafa Cesur, kafede işleri kolaylaştırmak ve dikkat çekerek müşteri potansiyelini artırmak amacıyla kendi imkanları ile servis robotu yaptı. İlkokul mezunu olan Cesur'un 'MC1' adını verdiği robot, cep telefonu ile kumanda edilerek verilen siparişleri kafeteryanın mutfağına iletiyor ve servis yapıyor. Robot ayrıca üzerine konulan kamerayla güvenlik görevlisi gibi çalışabiliyor.

Tasarladığı robot hakkında bilgiler veren Mustafa Cesur, "Kafecilik sektörüne nasıl bir yenilik getirebilirim diye düşündüm. Sonra dedim ki insan boyunda bir robot yapayım. Cep telefonu ile kontrol edilebilen bir robot tasarladım. Önce çizerek tasarladım daha sonra piyasadan çeşitli malzemeleri toplayarak hayata geçirdim. Bu robotla oturduğunuz yerden çay ve kahve servisi yapabiliyorsunuz. 20-30 metre ilerdeki müşteri ile görüşebiliyorsunuz. Yani yardımcı teknolojik bir asistan. Aynı zamanda iş yerinizde oturduğunuz zaman iş yerinizin önünden geçene iş yeri hakkında bilgi verebilirsiniz. Birçok özelliğe sahip ve tamamen yerli üretim. Kendi imkanlarımla yaptığım akşamdan şarj edip ertesi gün akşama kadar kullanabileceğiniz bir teknoloji. Çay, hamburger, tost gibi bir çok servisi yaptırabilirsiniz" dedi.

Robotun güvenlik elemanı gibi çalışabileceğini de ifade eden Cesur, "Servis dışında da güvenlik özelliği var. Akşamları iş yerinizi kapatıp gittiğinizde örneği ben Akçakoca'ya gidip geliyorum. Akçakoca'dan cep telefonumu açıp iş yerimi görebiliyorum" diye konuştu.

Robotun yapım süresi ve maliyetleri hakkında bilgiler veren Cesur, "Robotu yaklaşık 3 ayda tamamladım. Bana maliyeti aşağı yukarı 8 bin lirayı buldu. Ancak seri üretime geçerse maliyetleri düşecektir. Bu tip bir robotu yurt dışından getirmek istediğiniz zaman yaklaşık 15 bin doları bulur. Fakat kendi işçiliğimle bu robotun cıvatasına kadar her şeyi bana ait" dedi.

Hayalinin daha gelişmiş robotlar yapmak olduğuna açıklayan Cesur, şöyle konuştu:

"Bu robotun benim hedefimde 3 modeli var. Bu cep telefonu ile kontrol edilebilen bir nevi yardımcı. Bunun ikinci modeli zaten ben bunun ismini 'MC1' koydum. 'MC2' modelinde sensörlü modeli, yani 10 tane masaya düğme ile gönderebileceğim bir model. Üçüncü model ise tamamen yapay zekalı, kendi bağımsız çalışan bir model olarak düşünüyorum. Devlet bize imkan verirse bizler uzaya gemi bile yaparız."

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