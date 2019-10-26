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Kafeteryasının önündeki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği kafeteryanın önünde 4 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Barış Bektaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği kafeteryanın önünde 4 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Barış Bektaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i suçunu itiraf ederken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Dispanser Sokak'taki Barış Bektaş'ın işlettiği kafeteryanın önünde, dün saat 23.45 sıralarında, alkollü olduğu ve çevreyi rahatsız ettiği ileri sürülen Cem O. ile Hasan Hüseyin Ç., Fırat E. ve Serhat K. arasında bıçaklı kavga çıktı. Kafeteryasının önünde çıkan kavgayı ayırmak isteyen, aynı zamanda grafik sanatçısı da olan Bektaş, kalbine ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle bir anda kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethiye Esnaf Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hasan Hüseyin Ç., ilk ifadesinde Bektaş'ı kendisinin bıçakladığını itiraf etti. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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