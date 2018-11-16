HABER

Kafkas arıları kar yağışıyla "mesailerini" tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

Dünyadaki en önemli dört arı ırkından Kafkas arıları, Ardahan'da görülen yoğun kar yağışının ardından kovanlarına çekildi - Mart ayında kardelenlerin açmasıyla yeniden doğaya dönmeleri beklenen Kafkas arıları, en dayanıklı türler arasında yer alıyor - Arıcı Muhammet Bilgin: -"Kafkas arısını birkaç yıldır deniyoruz. Soğuk iklime dayanıklılığı test edildi. Kar yağdı, kovanlar kar altında kaldı, hiçbir sorun yok"

Dünyadaki en önemli dört arı ırkından biri olan Kafkas arıları, Ardahan'da, kışın, yoğun kar yağışıyla etkisini iyice göstermesinin ardından, kardelenlerin açacağı mevsimde yeniden doğaya dönmek üzere kovanlarına çekildi.

Başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılıkları açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olarak gösterilen Ardahan'daki Kafkas arıları, yağan karla birlikte "mesailerini" tamamladı.

Soğuğa dayanıklılıkları dolayısıyla bu arılara kar altında kışlatma yapılmasından yüksek verim elde ediliyor.

Bu kış sezonunda da kar yağışıyla kovanlarına çekilen arıların, mart ayında kardelenlerin açmasıyla bal toplama "mesaileri" tekrar başlayacak.

Merkeze bağlı Çataldere köyünde arıcılık yapan Muhammet Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yıldır arılarını kışın açık alanda kışlattığını söyledi.

Bilgin, "Kafkas arısını biz birkaç yıldır deniyoruz. Soğuk iklime dayanıklılığı test edildi. Bugün görüldüğü gibi kar yağdı, kovanlar kar altında kaldı, hiçbir sorun yok." dedi.

Kovanların etrafını ve üstlerindeki karı temizlemeleri gerektiğini belirten Bilgin, "Kafkas arısı dondurucu soğuk havaya rağmen kendini muhafaza edebiliyor. Bu denemelerde gayet güzel de verim elde ettik. Diğer arıcılara da tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldıSon dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı
Eski fabrikada tombala oynayan 74 kişiye para cezasıEski fabrikada tombala oynayan 74 kişiye para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan kafkas arısı Kış Uykusu Muhammet Bilgin

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Profesörlere gözaltıda şok detaylar! 'Profesyonel eylemciler getirttiler'

Profesörlere gözaltıda şok detaylar! 'Profesyonel eylemciler getirttiler'

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

Merzifon'da rezaletin fotoğrafı...

Merzifon'da rezaletin fotoğrafı...

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.