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Kafkas arısının yaygınlaştırılması için çalıştay düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

Dünyadaki en önemli dört arı ırkından Kafkas arısının, Türkiye'deki en yaygın yaşam alanı olan Ardahan'da, bu arı ile arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla çalıştay gerçekleştirildi - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Dünyadaki dört arı türünden biri bu bölgede yaşıyor. Yine sadece bu bölgeye ait olan endemik tür olan çiçeklerden bal elde ediyor. Bu açıdan bakıldığında ciddi potansiyele sahibiz"

Dünyadaki en önemli dört arı ırkından Kafkas arısının, Türkiye'deki en yaygın yaşam alanı olan Ardahan'da, bu arı türü ile arıcılığın yaygınlaştırılması için çalıştay düzenlendi.

Başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olan Kafkas arısının yaygınlaştırılması ve arıcılığın geliştirilmesi için, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda çalıştay gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kafkas arısının Türkiye'deki en yaygın yaşam alanı olan Ardahan'ın yanı sıra Erzurum, Kars, Artvin ve Ordu'dan gelen arıcıların katıldığı Ardahan İli Arıcılık Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, arıcılığa sadece bal ve arı olarak bakılmaması gerektiğini ifade etti.

Şehrin en önemli üç ekonomik unsurundan birinin, çok önemli potansiyele sahip arıcılık sektörü olduğunu dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Ardahan'da özellikle hayvancılıkta ciddi gelir elde ediyoruz. Diğer alanımız turizm, ama bu alanda daha çok işin başındayız. İnşallah bu alanda da ciddi mesafe elde edeceğiz. Diğer alanımız olan arıcılık bizim için Allah'ın bir lütfu. Bizde, sadece bu bölgede yaşayabilen bir Kafkas arı türü mevcut. Dünyadaki dört arı türünden biri bu bölgede yaşıyor. Yine sadece bu bölgeye ait olan endemik tür olan çiçeklerden bal elde ediliyor. Bu açıdan bakıldığında ciddi potansiyele sahibiz."

Bilmez, arıcılıkta hak edilen seviyede olunması için arıcılığın her alanda tartışılması ve konuşulması gerektiğini, bu nedenle çalıştay gibi faaliyetlerin katkısının önemli olduğunu vurguladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ise bölgede Ardahan balının coğrafi işaret elde etmesinin önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Bizim için en büyük sorun olan gençlerin arıcılık sektöründe yer almamasıdır. Gençlerimizin bu sektörde yer alması halinde Ardahan balı ve arısı daha farklı noktada olacaktır." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Ağtürk de geçen yıl coğrafi işaret alan Ardahan balının bölgeye ciddi ekonomik kazanım getireceğini söyledi.

Çalıştay, yarın da devam edecek.

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Ardahan Ardahan ili arıcılık çalıştayı

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