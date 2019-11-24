Kafkas Dernekleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yıldız Şekerci, "Anavatan ile ilişkilerimizin güçlenmesi için yaptığımız çalışmalara kamusal desteğin ve katılımın artmasını bekliyoruz." dedi.

Şekerci, Tes-İş Konferans Salonu'nda düzenlenen Kafkas Dernekleri Federasyonu Olağan Genel Kurulundaki konuşmasında, Kafkas toplumunun savaşlar, sürgün, soykırım, asimilasyon gibi devasa sorunlar karşısında varlığını koruma ve geliştirme mücadelesi vermeye devam ettiğini belirtti.

Toplumsal barışın korunması ve geliştirilmesinin temel ilkeleri arasında olduğunu ifade eden Şekerci, Kafkas toplumunun dünyada dağınık iskan edilmesine rağmen kültürünü bugünlere getirmeyi başardığını dile getirdi.

Kentleşme ve küreselleşmenin etkisiyle çeşitli sorunlar yaşandığını anlatan Şekerci, kültür havzasına sahip olunmadığı için dil ve kültürlerinin erozyona uğradığını kaydetti.

Federasyonlarının ve sivil toplum kuruşlarının zor koşullar altında, özverili çalışmalarla Kafkas toplumunun dilini, kültürünü, kimliğini ve haklarını korumaya çalıştığına işaret eden Şekerci, "Bu konu STK'lerin altından kalkabileceği nitelikte bir konu değil. Bu nedenle merkezi ve yerel tüm kamu kurumlarından sorumluluk ve inisiyatif bekliyoruz. Hem merkezi hem yerel yönetimler anlamında kamu kurumları çağdaş, demokratik standartların gerektirdiği düzeyde sorun ve taleplerimize duyarlılık göstermiyorlar." diye konuştu.