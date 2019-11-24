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Kafkas Dernekleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yıldız Şekerci: - "Anavatan ile ilişkilerimizin güçlenmesi için yaptığımız çalışmalara kamusal desteğin ve katılımın artmasını bekliyoruz"

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yıldız Şekerci, "Anavatan ile ilişkilerimizin güçlenmesi için yaptığımız çalışmalara kamusal desteğin ve katılımın artmasını bekliyoruz." dedi.

Şekerci, Tes-İş Konferans Salonu'nda düzenlenen Kafkas Dernekleri Federasyonu Olağan Genel Kurulundaki konuşmasında, Kafkas toplumunun savaşlar, sürgün, soykırım, asimilasyon gibi devasa sorunlar karşısında varlığını koruma ve geliştirme mücadelesi vermeye devam ettiğini belirtti.

Toplumsal barışın korunması ve geliştirilmesinin temel ilkeleri arasında olduğunu ifade eden Şekerci, Kafkas toplumunun dünyada dağınık iskan edilmesine rağmen kültürünü bugünlere getirmeyi başardığını dile getirdi.

Kentleşme ve küreselleşmenin etkisiyle çeşitli sorunlar yaşandığını anlatan Şekerci, kültür havzasına sahip olunmadığı için dil ve kültürlerinin erozyona uğradığını kaydetti.

Federasyonlarının ve sivil toplum kuruşlarının zor koşullar altında, özverili çalışmalarla Kafkas toplumunun dilini, kültürünü, kimliğini ve haklarını korumaya çalıştığına işaret eden Şekerci, "Bu konu STK'lerin altından kalkabileceği nitelikte bir konu değil. Bu nedenle merkezi ve yerel tüm kamu kurumlarından sorumluluk ve inisiyatif bekliyoruz. Hem merkezi hem yerel yönetimler anlamında kamu kurumları çağdaş, demokratik standartların gerektirdiği düzeyde sorun ve taleplerimize duyarlılık göstermiyorlar." diye konuştu.

Şekerci, TRT'de Çerkez kanalı açılma taleplerinin olduğunu hatırlatarak, bu talebe karşı duyarsız kalındığını savundu.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Şekerci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür Bakanlığı bünyesinde ülkemizde tüm kültürel zenginliklerin korunması amacıyla bir bakan yardımcısının görevlendirilmesinin bakanlık teşkilatı içinde gerekli alt yapının oluşturulmasının demokratik çoğulculuğun bir gereği olduğunu düşünüyorum. Hiçbir diaspora kültürü anavatanıyla güçlü bağları olmadan güçlü bağlarını geliştirmeden geleceğe taşıyamaz. Edebiyatımız, sanatımız, tarihimiz, medyamız, aile bağlarımız dahi anavatan olmadan tam anlamıyla varlığını sürdüremez. Anavatan ile ilişkilerimizin güçlenmesi için yaptığımız çalışmalara kamusal desteğin ve katılımın artmasını bekliyoruz."

Kafkas Dernekleri Federasyonu Olağan Genel Kuruluna, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Ora, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür ve çok sayıda federasyon üyesi katıldı.

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Kafkas Dernekleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu Yıldız Şekerci

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