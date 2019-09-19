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Kafkas İslam Ordusu Harekatı’nın 101. yıl kutlamaları Azerbaycan’da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

Kafkas İslam Ordusu Harekatı’nın Azerbaycan’da yapılan 101.

Kafkas İslam Ordusu Harekatı’nın 101. yıl kutlamaları Azerbaycan’da yapıldı

Kafkas İslam Ordusu Harekatı’nın Azerbaycan’da yapılan 101. yılı kutlama törenlerinde Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı üyesi, Kıbrıs gazisi Em. Tümg. Cumhur Evcil, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Türkiye Azerbaycan Dev Kardeşlik Candaşlık ve Strateji Platformu Başkanı Prof. Dr. Em. Kd. Alb. İbrahim Öztek, Em. Subaylar Derneği Başkanı Em. Tugg. Namık Kemal Çalışkan, Harp Malülü Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Mustafa Işık ile gaziler, emekli subaylar ve Kıbrıs mücahitleri yer aldı.
Nuri Paşa’nın Kafkas İslam Ordusu Harekatı’nın Azerbaycan’da yapılan 101. yılı kutlama törenlerine Türkiye’den anlamlı bir heyet katıldı. 11-16 Eylül günleri arazında Azerbaycan’da bulunan heyette Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı üyesi, Kıbrıs gazisi Em. Tümg. Cumhur Evcil, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Türkiye Azerbaycan Dev Kardeşlik Candaşlık ve Strateji Platformu Başkanı Prof. Dr. Em. Kd. Alb. İbrahim Öztek, Em. Subaylar Derneği Başkanı Em. Tugg. Namık Kemal Çalışkan, Harp Malülü Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Mustafa Işık ile gaziler, emekli subaylar ve Kıbrıs mücahitleri yer aldı. Türkiye’den giden heyet, Azerbaycan Aydınlar Ocağı İkinci Başkanı ve Terhis Olunmuş Harpçilerin Gençleri Marifetlendirme İçtimai Birliğinin Başkanı Emin Hesenli tarafından ağırlandı.
Prof. Dr. İbrahim Öztek ziyaretlerde, üzerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları arasında Nuri Paşa ile diğer tarafta milli şair şehit Ahmet Cevat’ın ‘Çırpınırdın Karadeniz’ şiirinden bir kıtanın yer aldığı kristal şiltler takdim etti. 15 Eylül günü Türk ekibini ziyaret eden Türk dünyasının yakından tanıdığı milletvekili Ganire Paşayeva, her iki ülkenin yüksek çıkarları ile ilgili bir sohbet toplantısı yaptı ve konuklarına armağanlar verdi. Aynı gün akşam, Türk heyeti onuruna İftihar Piriyev, direktörü olduğu İrevan Devlet Dram Tiyatrosunda ‘Soykırım Tarihinin Destanı’ oyununu sergiledi.

Kafkas İslam Ordusu Harekatı’nın 101. yıl kutlamaları Azerbaycan’da yapıldı

Kafkas İslam Ordusu Harekatı’nın 101. yıl kutlamaları Azerbaycan’da yapıldı

Kafkas İslam Ordusu Harekatı’nın 101. yıl kutlamaları Azerbaycan’da yapıldı

Kafkas İslam Ordusu Harekatı’nın 101. yıl kutlamaları Azerbaycan’da yapıldı

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