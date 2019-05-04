"Kafkas İslam Ordusu-Yitik Neslin Hikayesi" söyleşisi

İSTANBUL (AA) - Yazar Doç. Dr. Abdulhamit Avşar, Kafkas İslam Ordusu tarafından Bakü'nün kurtarılmasının çok önemli bir olay olduğunu belirterek, "Eğer bu harekat olmasaydı, bugün Bakü, Sovyet sistemindeki birtakım müstakil şehirler gibi olacaktı. Dolayısıyla diyebiliriz ki Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü harekatı, tarihte Azerbaycan diye bir devletin çıkmasına sebep olmuştur." dedi.

TRT Kazakistan temsilcisi de olan Avşar, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesince, Kızlarağası Medresesinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu-Yitik Neslin Hikayesi" konulu söyleşiye katıldı.

Kafkas İslam Ordusu'nun oluştuğu döneme ilişkin bilgi veren Avşar, Osmanlı karşısında Bolşeviklerle savaşan Beyaz Ordu birliklerinin Bakü'nün Türklerin eline geçmemesi için birlikte hareket ettiğini belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye arasında 4 Haziran 1918'de barış ve dostluk anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmanın 4. maddesi, Osmanlı Devleti'nin Azerbaycan'a askeri yardımını öngörüyor. Buna karşı çıkanlar da İran, Bolşevik Rusya ve İngiltere oluyor." diye konuştu.