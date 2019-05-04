"Kafkas İslam Ordusu-Yitik Neslin Hikayesi" söyleşisi

İSTANBUL (AA) - Yazar Doç. Dr. Abdulhamit Avşar, Kafkas İslam Ordusu tarafından Bakü'nün kurtarılmasının çok önemli bir olay olduğunu belirterek, "Eğer bu harekat olmasaydı, bugün Bakü, Sovyet sistemindeki birtakım müstakil şehirler gibi olacaktı. Dolayısıyla diyebiliriz ki Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü harekatı, tarihte Azerbaycan diye bir devletin çıkmasına sebep olmuştur." dedi.
TRT Kazakistan temsilcisi de olan Avşar, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesince, Kızlarağası Medresesinde düzenlenen "Kafkas İslam Ordusu-Yitik Neslin Hikayesi" konulu söyleşiye katıldı.
Kafkas İslam Ordusu'nun oluştuğu döneme ilişkin bilgi veren Avşar, Osmanlı karşısında Bolşeviklerle savaşan Beyaz Ordu birliklerinin Bakü'nün Türklerin eline geçmemesi için birlikte hareket ettiğini belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye arasında 4 Haziran 1918'de barış ve dostluk anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmanın 4. maddesi, Osmanlı Devleti'nin Azerbaycan'a askeri yardımını öngörüyor. Buna karşı çıkanlar da İran, Bolşevik Rusya ve İngiltere oluyor." diye konuştu.
Avşar, Osmanlı Devleti'nin Azerbaycan'ın tanınması için Paris Barış Konferansı'nda her fedakarlığı yaptığını kaydederek, şunları söyledi:
"Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Paris Barış Konferansı'nda tanınmak için gayret gösteriyor ve sonunda başarıyor. Bu duruma Osmanlı Devleti 'Düşmanımla nasıl bir araya gelirsin?' demeden destek vermiştir. Türkiye'de bu haber duyulunca sanki işgalden kurtulmuş gibi olağanüstü bir sevinç uyandırıyor. Dönemin basın, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci cemiyetleri kutlamalar tertip etmiştir. Bu husus Türkiye'deki kamuoyunun kendi kardeşlerine ilgisi bakımından çok önemli."
Kafkas İslam Ordusunun Bakü'yü kurtarma harekatına değinen Avşar, "Eğer bu harekat olmasaydı bugün Bakü, Sovyet sistemindeki birtakım müstakil şehirler gibi olacaktı. Dolayısıyla diyebiliriz ki Kafkas İslam Ordusunun Bakü harekatı tarihe Azerbaycan diye bir devletin çıkmasına sebep olmuştur." dedi.
Okuyucuyla buluşan "Kafkas İslam Ordusu Yitik Neslin Hikayesi" adlı yeni kitabına da değinen Avşar, kitabın sözel ve yerel tarih çalışmasıyla hazırlandığını anlattı. Avşar, "Kitapta, 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'ın kurtuluşu için yaptığı savaştan sonra Osmanlı ordusunun talimatıyla Azerbaycan'da kalan ve Sovyetler Birliği döneminde çeşitli baskılara maruz kalan askerlerin oğulları, kızları ve torunlarından oluşan birinci derece yakınlarının tanıklıklarına ışık tutmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.
Avşar, söyleşinin ardından dinleyicilerin sorularını yanıtlayarak, yeni kitabını okuyucuları için imzaladı.
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