Kafkas İslam Ordusu’nun 101’inci yıl etkinliklerine Türkiye’den anlamlı bir heyet katıldı

Nuri Paşanın Kafkas İslam Ordusu Harekatının Azerbaycan’da yapılan 101’inci yılı kutlama törenlerine Türkiye’den anlamlı bir heyet katıldı.

Nuri Paşanın Kafkas İslam Ordusu Harekatının Azerbaycan’da yapılan 101’inci yılı kutlama törenlerine Türkiye’den anlamlı bir heyet katıldı. 11-16 Eylül günleri arazında Azerbaycan’da bulunan heyette Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı üyesi, Kıbrıs gazisi Em. Tümg. Cumhur Evcil, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Türkiye Azerbaycan Dev Kardeşlik Candaşlık ve Strateji Platformu Başkanı Prof. Dr. Em. Kd. Alb. İbrahim Öztek, Em. Subaylar Derneği Başkanı Em. Tugg. Namık Kemal Çalışkan, Harp Malülü Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Mustafa Işık, ile Gaziler, emekli subaylar ve Kıbrıs mücahitleri yer aldı.

Türkiye’den giden heyet; Azerbaycan Aydınlar Ocağı İkinci Başkanı ve Terhis Olunmuş Harpçilerin Gençleri Marifetlendirme İçtimai Birliğinin Başkanı Emin Hesenli tarafından ağırlandı. Törenler kapsamında Umum Lider Haydar Aliyev’in kabri, Kafkas İslam Ordusu Şehitliği, Karabağ Türk ve Azerbaycan Şehitlikleri ile Şamahı Türk Şehitliği ziyaret edildi. Şamahı Tarih Müzesi, Kafkas İslam Ordusu Resim Sergisi, Bakü Askeri müzesi ile Gençliğe Yardım Vakfı ziyaret edildi.