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Kafkas öğrenciler İstanbul'da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kafkas öğrenciler İstanbul'da bir araya geldi

Kafkas öğrenciler İstanbul'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de eğitim gören Kafkas öğrenciler, İstanbul’da buluştu.

Kafkas Vakfı ve Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından vakfın Kadıköy'deki merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, kökenleri Kafkasya’ya dayanan Türkiye vatandaşı öğrenciler ile Kafkasya’dan gelen öğrencilerin kaynaşması amaçlandı.

Yunus Emre Enstitüsü Danışmanı Dr. Mehmet Aykaç, etkinlikte yaptığı konuşmada, enstitünün yurt dışındaki öğrenciler için yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Yunus Emre Enstitüsünün bir bir kültür enstitüsü olduğunu ifade eden Aykaç, "Bundan 10 yıl önce TBMM’de kanunla kurulan bir devlet kurumudur. Ama STK gibi çalışır. Türkiye'yi daha tanınır hale getirmek için çalışan bir kurumuz. Şu anda yurt dışında 58 kültür merkezimiz var. 2023 hedefimiz yurt dışında 100 kültür merkezine ulaşmak." dedi.

Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki en büyük faaliyetinin Türkçe kursları açmak olduğunu belirten, şunları kaydetti:

"Kültür ve sanat faaliyetleri de yürütüyoruz. Hat ve ebru sanatçıları ile müziğimizi bulunduğumuz ülkelerde tanıtmak için faaliyetler yürütüyoruz. Burs veren bir kurum değiliz ama Türkiye'deki üniversitelerle yurt dışındaki üniversiteler arasındaki iş birliğini geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca kültürel diplomasi akademimiz var. Bununla ülkemizin kültür diplomatlarını yetiştirmeye gayret ediyoruz."

Etkinliğe, çevre illerden öğrenciler ve üniversite kulüplerinin başkanları katıldı.

Program, Kafkas dansı gösterileriyle sona erdi.

Kafkas öğrenciler İstanbul'da bir araya geldi

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Anahtar Kelimeler:
Kafkas Vakfı Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı

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