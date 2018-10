Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Hamdolsun Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar hudutlarımızın güneyindeki bir alanı tamamen PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütünden, DEAŞ'tan temizledik. Şimdi sırada Fırat'ın doğusu var. Her ne kadar müttefikimiz Amerika bu terör örgütüne orada hamilik yapıyorsa da iş birliği yapıyorsa da mesele Türkiye olunca, mesele millet olunca karşımızda kimin olduğunun önemi yok." dedi.

"Üniversite içinde herkes, fikrini güven içinde ve özgürce ifade etmelidir. Ortaya koyduğumuz eserler öğrenmenin, akıl yürütmenin, tecrübenin somutlaşmış halidir. Yazılan kitaplar, yayınladığımız makaleler aklımızın ve beynimizin eserleridir. Bu nedenle buralarda mazruf zarftan daha önemlidir. Bir zamanlar üniversiteler mazrufu bıraktı ve zarfla ilgilenmeye başladılar. Neydi o? Çocukların beyninin içindeki parlak fikirlerin değil, o başlarındaki ölçüyle uğraşmak için boşa zaman geçirdiler. Hamdolsun o günler artık hazin bir hatıra olarak geride kaldı. Anadolu'da sahip olduğumuz her şeyin bedelini misli misli ödeyerek geliyoruz. O yüzden Kars serhat şehrimiz oldu. 'Al bayrağımızın dalgalanmadığı yer bize vatan değildir.' diyerek ne nevruz işgaline ne de Ermeni çetecilere pabuç bırakmadık. 'Hürriyetin olmadığı yerde cuma dahi kılınmaz.' diyerek bağımsızlığımıza sahip çıktık. Bu topraklarda bizimle uyum içinde yaşayan her milletin can, mal, ırz ve namusunu korumayı görev bildik. Bu yüzden kimseye baskı yapmadık ve eziyet etmedik."